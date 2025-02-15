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Бойцы поразили танк условного противника из огнемета на тренировке

В ходе тренировки более трехсот молодых лейтенантов учатся управлять дронами, вести радиоэлектронную борьбу, стрелять и оказывать медицинскую помощь.
Никита Гольдин 2025-02-15 03:26:12
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие показали свою тренировку на полигоне московского военного округа. На опубликованных кадрах - точное попадание с четырехсот метров по бронированной технике условного противника.

Здесь более трехсот молодых лейтенантов. В наставниках у них инструкторы с боевым опытом. Интенсивный курс включает в себя управление дронами, радиоэлектронную борьбу, тактические стрельбы и медицину.

Два месяца практики по 10 часов ежедневно. Бойцов обучают навыкам в зависимости от вида и рода войск. Например, офицеры радиационной, химической и биологической защиты обеззараживают технику и учатся жалить реактивными пехотными огнеметами «Шмель», которые могут уничтожить не только опорный пункт, но и целое здание. На видео специалисты войск РХБЗ поразили танк условного противника термобарическим боеприпасом.

После сборов лейтенанты смогут буквально предвидеть траекторию полета дронов противника. Если не успел заглушить, то пригодится навык уворачиваться. Его на тренировках доводят до автоматизма, ведь в реальном бою решать все будут доли секунды. 

«Сборы продлятся до 31 марта. Основная направленность первого этапа - это общевойсковая подготовка, действия при оружии стрелковом», - рассказал начальник управления боевой подготовки московского военного округа Алексей Приходько.

Вторым же этапом станет непосредственно подготовка по специальности.

Ранее морпехи Северного флота показали свою тренировку на полигоне в Мурманской области. В рамках учений они отточили навыки владения оружием в условиях Арктики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#танк #боевая подготовка #РПО-А «Шмель» #тренировка #наш эксклюзив
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