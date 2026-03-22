«Гиацинт-С» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

Точные попадания пресекли работу вражеской беспилотной авиации на участке.
26-03-2026 13:33
© Фото: Минобороны России

Артиллерийский расчет САУ «Гиацинт-С» группировки «Восток» уничтожил пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Позиции противника были обнаружены разведкой с воздуха: операторы БПЛА выявили характерные признаки - выносные антенны связи и регулярные взлеты дронов с одного участка в лесополосе. После этого координаты целей оперативно передали артиллеристам.

Получив информацию, расчеты 152-мм самоходных установок нанесли серию точных ударов. Корректировка огня велась в режиме реального времени с использованием беспилотников, что позволило добиться высокой точности поражения.

В результате уничтожены замаскированные укрытия, антенное оборудование и пункты управления дронами. Также ликвидирована живая сила ВСУ, находившаяся на позициях.

Такие удары позволяют лишить противника возможности вести воздушную разведку и применять ударные беспилотники, что существенно снижает угрозу для российских подразделений на участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #бпла #спецоперация #запорожская область #Гиацинт-С
