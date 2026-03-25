Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов в пунктах управления БПЛА, а также о разрушении пунктов временной дислокации противника. Это сделал расчет орудия «Гиацинт» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Уточняется, что удары наносились на Днепропетровском направлении. Артиллеристы вели огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Орудие находилось на удалении более чем 20 километров от намеченных целей.

Противник был обнаружен операторами расчетов войск беспилотных систем. После этого координаты передали на пункт управления огнем артиллерии. Успех стрельбы подтвердили кадры объективного контроля, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Мста-С» разнесли опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Враг пытался закрепиться в лесополосе, но потерпел неудачу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.