МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинта» уничтожил пункты управления дронами ВСУ

Удары наносились 152-миллиметровыми снарядами на Днепропетровском направлении.
25-03-2026 14:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов в пунктах управления БПЛА, а также о разрушении пунктов временной дислокации противника. Это сделал расчет орудия «Гиацинт» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Уточняется, что удары наносились на Днепропетровском направлении. Артиллеристы вели огонь 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Орудие находилось на удалении более чем 20 километров от намеченных целей.

Противник был обнаружен операторами расчетов войск беспилотных систем. После этого координаты передали на пункт управления огнем артиллерии. Успех стрельбы подтвердили кадры объективного контроля, добавили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что расчеты САУ «Мста-С» разнесли опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Враг пытался закрепиться в лесополосе, но потерпел неудачу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Гиацинт #Днепропетровское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 