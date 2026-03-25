России передали итоги переговоров между Украиной и США. Встреча состоялась в прошлую субботу. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

«Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», - сказал Ушаков.

Итоги не сообщаются.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приезде в Россию представителя Франции. По его словам, делегат не услышал ничего позитивного от Москвы. Песков также добавил, что европейцы совершают ошибку, убеждая украинцев продолжить конфликт против России.