FPV-дроны уничтожили украинскую бронетехнику на Добропольском направлении

Операторы ударных дронов войск беспилотных систем ежедневно наносят противнику урон и эффективно нарушают его снабжение.
26-03-2026 11:52
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы ударных беспилотников на Добропольском направлении. Операторы дронов группировки «Центр» поразили четыре единицы бронетехники ВСУ - боевую бронированную машину, а также бронетранспортеры VAB, М113 и Stryker.

На кадрах, полученных с камер самих БПЛА, видно, как дроны выходят на цели, выбирая наиболее уязвимые участки для поражения. Перед ударом оператор удерживает цель в перекрестии, после чего следует резкое сближение и видео прерывается.

В ряде эпизодов зафиксированы попадания по движущимся целям - дроны догоняют технику поражают ее. После попаданий можно наблюдать вспышки, густой дым и возгорание техники противника.

Как сообщили в ведомстве, операторы ударных дронов войск беспилотных систем ежедневно наносят урон ВСУ, срывая переброску сил и доставку снабжения. Это позволяет снижать риски для штурмовых подразделений и сохранять инициативу на участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Центр #добропольское направление
