ФСБ задержала троих жителей Ингушетии за SIM-боксы для украинского кол-центра

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно

с МВД России в Республике Ингушетия пресечена противоправная деятельность трех граждан, причастных к организации незаконного функционирования на территории региона абонентского терминала пропуска трафика (SIM-бокса). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый фигурант был задержан при получении SIM-боксов в ПВЗ. После этого сотрудники ФСБ провели обыски по месту проживания подозреваемых. В ходе них были обнаружены и изъяты SIM-карты, боксы, роутер, ноутбук и другие технические устройства.

Кроме того, установлено, что действия задержанных координировались кураторами из Украины с помощью мессенджера Telegram. В ФСБ напомнили, что организация незаконного абонентского терминала пропуска трафика является диверсией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной сети». Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

