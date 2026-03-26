МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Землетрясение повредило монастырь на Афоне в Греции

Магнитуда толчков составила 4,9.
Константин Денисов 26-03-2026 12:18
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческой горе Афон. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ. Толчки привели к многочисленным повреждениям монастырских построек.

«Сильное землетрясение причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон», - говорится в публикациях.

В зданиях образовались трещины, а некоторые фрески оказались серьезно повреждены. Сообщается также о падении фрагмента люстры в одном из храмов прямо во время службы. Инцидент вынудил священников, монахов и паломников покинуть помещение.

В середине марта сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0 у берегов Неаполя. В связи с расположением очага в море и более чем в 350 км от города никто не пострадал.

#в стране и мире #землетрясение #Греция #Афон #монастыри
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 