Землетрясение повредило монастырь на Афоне в Греции

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческой горе Афон. Об этом сообщает RT, ссылаясь на местные СМИ. Толчки привели к многочисленным повреждениям монастырских построек.

«Сильное землетрясение причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон», - говорится в публикациях.

В зданиях образовались трещины, а некоторые фрески оказались серьезно повреждены. Сообщается также о падении фрагмента люстры в одном из храмов прямо во время службы. Инцидент вынудил священников, монахов и паломников покинуть помещение.

В середине марта сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0 у берегов Неаполя. В связи с расположением очага в море и более чем в 350 км от города никто не пострадал.