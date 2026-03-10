Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Неаполя

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 9 марта в Тирренском море. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Очаг располагался на глубине 378 км. Ближайшим крупным городом является итальянский Неаполь (43 км). Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях отсутствует.

Угроза Цунами также не объявлялась. По оценкам Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,9.

Двумя днями ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки. Очаг в 237 км от Петропавловска-Камчатского располагался на глубине 47,9 км.