Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Неаполя

Информация о пострадавших отсутствует.
Константин Денисов 10-03-2026 03:35
© Фото: Martin Moxterimage, BROKER.com, Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло поздно вечером 9 марта в Тирренском море. Об этом сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

Очаг располагался на глубине 378 км. Ближайшим крупным городом является итальянский Неаполь (43 км). Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях отсутствует.

Угроза Цунами также не объявлялась. По оценкам Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 5,9.

Двумя днями ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки. Очаг в 237 км от Петропавловска-Камчатского располагался на глубине 47,9 км.

#в стране и мире #италия #землетрясение #Неаполь
