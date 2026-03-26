Юрист объяснил новые правила выдачи кредитов борьбой с мошенничеством

В России ужесточилась политика выдачи заемных средств.
Константин Денисов 26-03-2026 11:55
Юрист Дмитрий Кваша в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил целесообразность введения новых правил выдачи кредитов в России. Напомним, теперь банки обяжут заемщиков документально подтверждать все имеющиеся у них сторонние доходы.

«Источники доходов учитываются все те же самые. Просто если раньше было достаточно предоставить выписку по банковскому счету, банковской карте относительно поступлений, то сейчас постепенно вводится система, так скажем, доказывания законности, регулярности вот этих поступлений на карты», - рассказал специалист.

Он отметил, что прежний порядок также сохранится до 2027 года, после чего прекратит свое существование. Что касается целесообразности ужесточения правил выдачи кредитов, то это делается для того, чтобы банки были застрахованы от банкротства заемщика и выдавали деньги под реальное обеспечение.

Также Кваша добавил, что в последнее время участились случаи фиктивного банкротства со стороны граждан, которые берут кредиты и сознательно их не выплачивают. Они инициируют собственное банкротство, не имея в собственности недвижимости, и таким образом списывают долги.

Ранее финансист Марина Новикова рассказала «Звезде» о том, что новый законопроект о переводах денежных средств позволит вскрыть серые доходы граждан.

 

