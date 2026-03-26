Дмитриев назвал российскую энергетику ключом к выживанию мира

По словам спецпредставителя президента РФ, объединение БРИКС является ключом к преодолению возникших на Ближнем Востоке вызовов.
Игнат Далакян 26-03-2026 11:07
В самом мощном энергетическом кризисе, который сейчас происходит, будут выживать страны, покупавшие и покупающие российские энергоносители. Об этом заявил «Звезде» спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах заседания Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС.

По его словам, Россия обладает самыми мощными природными ресурсами в мире, а российская энергетика является абсолютным ключом к выживанию не только стран БРИКС, но и всего мира.

«Именно сотрудничество стран БРИКС в это сложное время будет важным ключом для того, чтобы преодолеть вызовы, которые возникли из-за эскалации на Ближнем Востоке. Поэтому объединение БРИКС совместно сможет решить те вызовы, которые сейчас стоят, и точно сможет решить более успешно, чем западный мир, который фактически погружается в эпоху тотального экономического и энергетического коллапса», - сказал Дмитриев.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС сыграть «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке. Иранский лидер предложил создать региональную структуру для безопасности из стран этого региона.

