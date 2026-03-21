Пезешкиан призвал БРИКС играть независимую роль в конфликте на Ближнем Востоке

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал БРИКС сыграть «независимую роль» в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское правительство в Нью-Дели.

«Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», - написало посольство в социальной сети Х.

Диппредставительство добавило, что иранский лидер предложил создать региональную структуру для безопасности из стран Ближнего Востока. Она может быть направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе при помощи регионального сотрудничества без иностранного вмешательства.

Пезешкиан подчеркнул, что необходимым условием для завершения войны и конфликта в регионе является «немедленное прекращение агрессии со стороны США и Израиля». А также «гарантии, способные предотвратить их повторение».

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер ранее сообщил, что ВС США нанесли удары по более чем восьми тысячам целям в Иране, включая 130 кораблей с начала ближневосточного конфликта. Это стало крупнейшим уничтожением военно-морских сил за три недели со времен Второй мировой войны, утверждает он.