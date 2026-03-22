МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стала известна причина сигнала бедствия самолета над Ленобластью

Длительная задержка посадки привела к низкому остатку топлива.
Виктория Бокий 22-03-2026 21:55
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Низкий остаток топлива стал причиной сигнала бедствия, который подал самолет авиакомпании «Россия» над Ленинградской областью. Об этом сообщает Life.ru.

К низкому остатку топлива привела длительная задержка посадки в аэропорту Пулково из-за временных ограничений. Отмечается, что воздушное судно находилось в зоне ожидания.

Стало известно, что командир самолета проинформировал о низком уровне топлива и запросил посадку в Пулково, чтобы не уводить борт на запасной аэропорт. Спустя некоторое время воздушное судно благополучно выполнило посадку в петербургском аэропорту.

Напомним, самолет летел в Санкт-Петербург из Минеральных Вод. Пока он кружил над Ленинградской областью, в аэропорту Пулково произошли массовые сбои в расписании из-за беспилотной атаки.

#Санкт-Петербург #Самолет #Ленинградская область #топливо #сигнал бедствия
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 