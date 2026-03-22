Стала известна причина сигнала бедствия самолета над Ленобластью

Низкий остаток топлива стал причиной сигнала бедствия, который подал самолет авиакомпании «Россия» над Ленинградской областью. Об этом сообщает Life.ru.

К низкому остатку топлива привела длительная задержка посадки в аэропорту Пулково из-за временных ограничений. Отмечается, что воздушное судно находилось в зоне ожидания.

Стало известно, что командир самолета проинформировал о низком уровне топлива и запросил посадку в Пулково, чтобы не уводить борт на запасной аэропорт. Спустя некоторое время воздушное судно благополучно выполнило посадку в петербургском аэропорту.

Напомним, самолет летел в Санкт-Петербург из Минеральных Вод. Пока он кружил над Ленинградской областью, в аэропорту Пулково произошли массовые сбои в расписании из-за беспилотной атаки.