Бойцов ЦВО научили отбиваться от дронов на полигоне

Бойцов Центрального военного округа обучают отражать атаки беспилотников на специальных полигонах - в условиях, максимально приближенных к боевым. Как рассказали военнослужащие нашему корреспонденту Надежде Котормус, ключевой навык здесь - мгновенная реакция. При появлении дрона у военнослужащих есть считаные секунды, чтобы правильно сориентироваться.

«Чтобы военнослужащие, когда услышат звук дрона, разбегались в разные стороны, подальше друг от друга, смотрели в небо, подавали соответствующие команды, занимали круговую оборону, а операторы знали, как действовать в этой ситуации - как пикировать, как ударять», - пояснил инструктор БПЛА с позывным Микрочип.

Одновременно операторы дронов отрабатывают атакующие действия - тренировочный процесс построен как двусторонний.

Во время занятий используются специальные тренировочные дроны с защитным каркасом - бойцы называют его «тортиком». Он позволяет безопасно отрабатывать как оборону, так и удары без риска повреждения техники и травм.

Отдельное внимание уделяется управлению беспилотниками на дальних дистанциях. С помощью наземных станций операторы тренируются выполнять вылеты на расстояние до 30 километров.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают стрельбу по воздушным целям из различного оружия. Как отметил руководитель огневой подготовки с позывным Призрак, дрон - крайне сложная цель. Он мал, быстр и постоянно меняет траекторию, поэтому бойцу необходимо заранее просчитывать движение цели и вносить поправки.

Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт. Они обучают военнослужащих навыкам, которые уже доказали свою эффективность в зоне боевых действий и помогают не просто выполнять задачи, а выживать.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.