Бойцы показали, как учатся уворачиваться от дронов врага

Военнослужащие также привыкают к устрашающему звуку и необычному внешнему виду.
Глеб Владовский Лана Иден 13-02-2026 22:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Центр» прошли подготовку на одном из полигонов в ДНР. Там их обучили борьбе с вражескими гексакоптерами.

Каждый боец группировки «Центр» несет около 30 килограммов, куда входит броня, оружие, боекомплект и смеси взрывчатых веществ. Выходу на задачу предшествуют месяцы подготовки. Первым делом учат противостоять дронам ВСУ.

«Противодействие этим дронам сейчас вышло на новый уровень. Мы спокойно уже отрабатываем и обычными FPV коптерного типа. Спокойно охотимся на них, сбиваем. То есть, то, что они там считают себя главными в воздухе, это давно уже не так», - рассказал командир расчета ударных беспилотников Владимир Седых.

Не менее важно уметь и уворачиваться от вражеских птиц. При встрече с дроном, по словам бойцов, главное  - сохранять спокойствие.

Своеобразную прививку от вражеских гексокоптеров бойцы получают на полигоне. Они привыкают к его необычному внешнему виду, а также грозному звуку. Ну и, конечно, учатся уклоняться и противодействовать им.

История побед штурмового отряда «Шторм» 35-ой гвардейской мотострелковой бригады 41-й гвардейской армии началась с боев за село Червонопоповка. Затем последовало Серебрянское лесничество, после - ряд сел и городов ДНР.

За всю историю существования подразделения «Шторм» более 1 000  человек удостоили государственных и ведомственных наград. И это не предел: каждый день опытные наставники готовят будущих героев к новым задачам и победам.

#ВС РФ #дроны #наш эксклюзив #группировка войск «Центр»
