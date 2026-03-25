В Минпросвещения начали обсуждать запрет детям на смартфоны

В России начали обсуждать запрет на смартфоны и планшеты для детей до определенного возраста. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это влияет на психологическое развитие ребенка», - подчеркнул он на шоу «Эмпатия Манучи».

Кравцов отметил, что необходимо установить возраст, с которого детям будет разрешено использование смартфонов. Однако этот вопрос очень сложный и сейчас активно обсуждается.

