Qatar Energy объявил форс-мажор по контрактам на поставку СПГ после ударов Ирана

Под угрозой срыва находятся поставки в Бельгию, Италию, Китай и Южную Корею.
Константин Денисов 25-03-2026 07:25
© Фото: IMAGO, Markus Ulmer, Global Look Press

Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажора по четырем контрактам на поставку СПГ. В опубликованном организацией заявлении указано, что обстоятельства непреодолимой силы затронут поставки в Бельгию, Италию, Китай и Южную Корею.

«Объявлен форс-мажор в отношении контрактов на поставку СПГ с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем», - говорится в тексте.

Причиной стали удары Ирана по инфраструктуре по добыче и переработке топлива. Предприятия Qatar Energy сосредоточены в кластере на севере страны. В ночь с 18 на 19 марта иранскими войсками был нанесен удар по объекту, серьезно повредивший его инфраструктуру.

Ремонтные работы по восстановлению полных объемов производства могут затянуться. По оценкам руководства компании, последствия могут сказываться в течение ближайших трех-пяти лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что цены на газ в Европе выросли на 35% после нового удара Ирана.

#Китай #в стране и мире #италия #Южная Корея #Бельгия #Иран #СПГ #катар
