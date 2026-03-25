Врач перечислил возможные причины слепоты Лерчек на один глаз

Причин, из-за которых блогер Лерчек (Валерия Чекалина) ослепла на один глаз, может быть много. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Могут быть проблемы с самим глазом, сетчаткой, с нервом, который иннервирует и проводит зрительные сигналы. Может быть, проблема связана с центральной нервной системой, где центр зрения», - приводит его слова aif.ru.

По словам собеседника издания, врачи должны изучить результаты МРТ головного мозга для того, чтобы найти причину недуга. Сейчас Лерчек проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Ранее сообщалось, что Лерчек ослепла на правый глаз из-за рака желудка четвертой стадии. Она прошла первую химию и иммунную терапию, всего таких процедур ожидается девять.