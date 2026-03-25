МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев предрек рост цен на нефть при деблокировке Лондоном Ормуза

По его словам, цена за баррель нефти рискует превысить отметку в 200 долларов.
Глеб Владовский 25-03-2026 05:31
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Если Великобритания поможет в разблокировке Ормузского пролива, это приведет к росту цен на нефть. Такое мнение выразил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, цена за один баррель рискует превысить отметку в 200 долларов. Так он отреагировал информацию о  том, что Лондон может возглавить коалицию по деблокировке пролива.

«С учетом безупречной репутации (британского премьера Кира - Прим. ред.) Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов», - написал глава РФПИ в соцсетях.

Ранее Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис в случае, если Ормузский пролив будет закрытым. До этого Иран оставил открытым Ормузский пролив для всех судов, кроме связанных с врагами Исламской республики. 

#в стране и мире #Великобритания #Ормузский пролив #лондон #Кирилл Дмитриев
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 