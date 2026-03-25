Если Великобритания поможет в разблокировке Ормузского пролива, это приведет к росту цен на нефть. Такое мнение выразил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, цена за один баррель рискует превысить отметку в 200 долларов. Так он отреагировал информацию о том, что Лондон может возглавить коалицию по деблокировке пролива.

«С учетом безупречной репутации (британского премьера Кира - Прим. ред.) Стармера в постоянных неудачах цена на нефть может достичь 200 долларов», - написал глава РФПИ в соцсетях.

Ранее Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис в случае, если Ормузский пролив будет закрытым. До этого Иран оставил открытым Ормузский пролив для всех судов, кроме связанных с врагами Исламской республики.