Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис из-за Ормуза

В сельскохозяйственной сфере может наступить кризис из-за закрытия Ормузского пролива. Такое предположение сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. На очереди сельскохозяйственный кризис», - написал он в соцсетях.

Так он отреагировал на информацию о сокращении предложений на мировом рынке удобрений и повышение цен на них.

Ранее сообщалось, что Иран оставил открытым Ормузский пролив для всех судов, кроме связанных с врагами Исламской республики. Также подчеркивалась готовность Тегерана сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе.