МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис из-за Ормуза

Ранее Иран заявил, что закроет пролив для судов, принадлежащих врагам Тегерана.
Глеб Владовский 24-03-2026 03:53
© Фото: Sepahnews Keystone Press Agency Globallookpress

В сельскохозяйственной сфере может наступить кризис из-за закрытия Ормузского пролива. Такое предположение сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. На очереди сельскохозяйственный кризис», - написал он в соцсетях.

Так он отреагировал на информацию о сокращении предложений на мировом рынке удобрений и повышение цен на них.

Ранее сообщалось, что Иран оставил открытым Ормузский пролив для всех судов, кроме связанных с врагами Исламской республики. Также подчеркивалась готовность Тегерана сотрудничать с Международной морской организацией для повышения безопасности на море и защиты моряков в Персидском заливе.

#в стране и мире #Кризис #Ормузский пролив #Сельское хозяйство #Кирилл Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 