Дрозденко сообщил об уничтожении свыше 50 дронов ВСУ над Ленобластью

В Ленинградской области системы ПВО и РЭБ сбили свыше 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», - добавил он в соцсетях.

Губернатор добавил, что работа по отражению атаки продолжается. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за два часа перехватили 60 украинских дронов над регионами России. По данным российского оборонного ведомства, уничтожение беспилотников противника происходило с 18:00 до 20:00 мск.