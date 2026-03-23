Дрозденко сообщил об уничтожении свыше 50 дронов ВСУ над Ленобластью

В результате инцидента в порту Приморска вспыхнул пожар.
Глеб Владовский 23-03-2026 05:28
© Фото: Сергей Мирный РИА Новости

В Ленинградской области системы ПВО и РЭБ сбили свыше 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», - добавил он в соцсетях.

Губернатор добавил, что работа по отражению атаки продолжается. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за два часа перехватили 60 украинских дронов над регионами России. По данным российского оборонного ведомства, уничтожение беспилотников противника происходило с 18:00 до 20:00 мск.

