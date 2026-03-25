Блинкен назвал Третьяка героем своего детства

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка героем его детства. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

«Так уж получилось, что я в юности играл в хоккей, был вратарем. И моим героем в детстве был российский игрок по фамилии Третьяк», - рассказал политик.

Блинкен добавил, что бывший вратарь сборной СССР был величайшим в своей эпохе.

Напомним, Третьяк является 10-кратным чемпионом мира, а также трехкратным олимпийским чемпионом. В 1989 году его включили в Зал хоккейной славы НХЛ.