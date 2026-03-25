Венграм следует проголосовать за переизбрание Виктора Орбана на пост премьер-министра страны. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он - настоящий друг, боец и победитель, и он имеет мою полную и безоговорочную поддержку на переизбрание в качестве премьер-министра Венгрии», - написал американский лидер в соцсетях.

Он также отметил, что еще в 2022 году поддержал кандидатуру Орбана на этот пост.Трамп также подчеркнул, что будет рад продолжать сотрудничество с Будапештом.

Ранее советник директора РИСИ Дмитрий Буневич рассказал «Звезде», жесткое давление накануне выборов играет скорее на руку Орбану, так как подтверждает в глазах избирателей его курс на отстаивание национальных интересов, несмотря на линию большинства европейских стран.