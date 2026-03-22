Политолог считает, что давление ЕС на Орбана сыграет ему на руку на выборах

Предстоящие выборы в Венгрии будут напряженными.
Виктория Бокий 22-03-2026 18:24
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Европейские лидеры активно ждут результатов предстоящих выборов в Венгрии, потому что это будет знаковое голосование: сохранит ли Виктор Орбан свое правительство или нет – это будет иметь большое значение для всего Европейского союза. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог, кандидат исторических наук, специалист в области истории российско-европейских отношений, советник директора РИСИ Дмитрий Буневич.

«Я не думаю, что европейские лидеры в каком-то большом смятении находятся. Другое дело, что они очень активно ждут результатов предстоящих выборов в Венгрии», - поделился мнением специалист.

Со слов собеседника телеканала, в этом голосовании будет элемент конкуренции между администрацией американского лидера Дональда Трампа и брюссельской бюрократией за влияние в Европе. Орбан ориентируется на Вашингтон и одновременно является одним из самых главных критиков Брюсселя.

«Он (Орбан. – Прим. ред.) себя представляет защитником венгерских интересов, в своей традиционной роли выступает критиком проукраинского курса Брюсселя», - добавил Буневич.

В конце разговора политолог подчеркнул, что предстоящие выборы в Венгрии будут напряженными. Он считает, что жесткое давление накануне выборов играет скорее на руку Орбану, так как подтверждает в глазах избирателей его курс на отстаивание национальных интересов, несмотря на линию большинства европейских стран.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев заявлял, что в ЕС надеются на поражение Виктора Орбана на выборах. Если так случится, то следующим кандидатом станет политик Петер Мадьяр, который, по мнению Украины и Евросоюза, согласует выделение кредита Киеву.

#Выборы #ЕС #Венгрия #Виктор Орбан #наш эксклюзив
