Экс-сотрудник МОССАДа: Иран поставил США в трудное положение

По словам Игра, Трамп прекрасно понимает всю ситуацию в регионе, и поэтому он должен вести переговоры с Тегераном.
Глеб Владовский 25-03-2026 03:54
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress

США оказались в непростой ситуации из-за действий Ирана. Такое мнение выразил бывший сотрудник МОССАДа Рами Игра.

«Иранцы поставили американцев в трудноразрешимую ситуацию. У них по-прежнему есть возможности запускать ракеты по всем странам Персидского залива, тем самым влиять на рынок нефти и газа и вызывать энергетический кризис», - приводит его слова RT.

По словам собеседника телеканала, президент США Дональд Трамп понимает всю сложность текущей ситуации. Поэтому ему нужно вести с Тегераном переговоры.

Ранее американский лидер заявил, что Иран сделал Вашингтону «очень ценный» подарок. Подробностей он не привел.

#в стране и мире #сша #МОССАД #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
