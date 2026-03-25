Экс-сотрудник МОССАДа: Иран поставил США в трудное положение

США оказались в непростой ситуации из-за действий Ирана. Такое мнение выразил бывший сотрудник МОССАДа Рами Игра.

«Иранцы поставили американцев в трудноразрешимую ситуацию. У них по-прежнему есть возможности запускать ракеты по всем странам Персидского залива, тем самым влиять на рынок нефти и газа и вызывать энергетический кризис», - приводит его слова RT.

По словам собеседника телеканала, президент США Дональд Трамп понимает всю сложность текущей ситуации. Поэтому ему нужно вести с Тегераном переговоры.

Ранее американский лидер заявил, что Иран сделал Вашингтону «очень ценный» подарок. Подробностей он не привел.