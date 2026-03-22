Трамп заявил об «очень ценном подарке» от Ирана

Иран сделал США «очень ценный» подарок. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Они преподнесли нам подарок, он прибыл сегодня. Это был очень большой подарок, стоивший огромных денег», - сообщил он на пресс-конференции в Белом Доме.

По словам главы государства, «подарок» не имеет никакого отношения к ядерной энергетике. Он связан с нефтью и газом. Что это именно, Трамп не стал называть.

Ранее сообщалось, что на вопрос СМИ о возможном прекращении огня со стороны Штатов глава государства ответил, что Тегеран ведет диалог с американцами. Главным условием мира со стороны США - отказ Ирана от ядерного оружия.