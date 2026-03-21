Кравцов анонсировал появление новых учебников по языкам республик России

Созданием учебников занимаются специалисты Федерального института родных языков народов Российской Федерации.
Ян Брацкий 21-03-2026 11:29
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В российских школах появится единая линейка учебников по родным языкам и государственным языкам республик России. Об этом журналистам рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Учебные пособия разработаны для всех классов.

«Создание единой линейки учебников <...> станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути - с 1-го по 11-й класс», - сказал Кравцов.

Созданием учебников занимаются специалисты Федерального института родных языков народов Российской Федерации. Регионы и различные научно-образовательные организации оказывают в этом содействие. В этом году будет проведена экспертиза пособий, необходимая доработка изданий и подготовка их к выпуску.

В этом году в российских школах появятся единые учебники по всем предметам. Ранее об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Работу по созданию пула изданий сейчас ведет Минпросвещения и Академия наук. Выпуск единых учебников обещают наладить на протяжении следующих трех лет.

#школа #дети #русский язык #Минпросвещения #учебники #кравцов
