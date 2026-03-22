Путин: осудившие СВО деятели культуры почему-то молчат об ударах по Ирану

Президент России Владимир Путин с иронией отметил, что осудившие СВО деятели культуры почему-то предпочли не высказываться по поводу нападения Израиля и США на Иран. Комментируя выступление писателя Захара Прилепина на заседании Совета по культуре глава государства отметил, что различные знаменитости, подписывавшие в 2022 году письма протеста против начала спецоперации, сегодня никак не выражают свою политическую позицию.

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – указал президент.

По словам Путина, данное явление отчетливо демонстрирует зависимость «совести» подобных граждан от политической конъюнктуры.

В конце прошлого года президент России заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов. По его словам, лица, которые прекращают политическую деятельность либо отказываются от иностранного финансирования, могут быть исключены из соответствующих реестров.