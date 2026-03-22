МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: осудившие СВО деятели культуры почему-то молчат об ударах по Ирану

По словам президента - это отчетливо демонстрирует зависимость «совести» подобных граждан от политической конъюнктуры.
Тимур Юсупов 25-03-2026 23:04
© Фото: Кристина Соловьева, РИА Новости

Президент России Владимир Путин с иронией отметил, что осудившие СВО деятели культуры почему-то предпочли не высказываться по поводу нападения Израиля и США на Иран. Комментируя выступление писателя Захара Прилепина на заседании Совета по культуре глава государства отметил, что различные знаменитости, подписывавшие в 2022 году письма протеста против начала спецоперации, сегодня никак не выражают свою политическую позицию.

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – указал президент.

По словам Путина, данное явление отчетливо демонстрирует зависимость «совести» подобных граждан от политической конъюнктуры.

В конце прошлого года президент России заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов. По его словам, лица, которые прекращают политическую деятельность либо отказываются от иностранного финансирования, могут быть исключены из соответствующих реестров.

#Россия #в стране и мире #Путин #Русофобия #оппозиция #Владимир Путин #СВО #критика власти
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 