Путин заявил, что в России нет репрессий в отношении иноагентов

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC в ходе прямой линии, заявил, что в стране не преследуют людей за несогласие с действиями властей, а действующее законодательство об иноагентах, по его словам, носит уведомительный характер.

Глава государства отметил, что подобные нормы не являются российским изобретением. Он напомнил, что аналогичный закон был принят в США еще в 1930-е годы и предусматривает значительно более жесткие меры, включая уголовную ответственность за политическую деятельность при зарубежном финансировании. В России же, подчеркнул Путин, требования сводятся к обязательству раскрывать источники финансирования при участии в политической деятельности.

«У нас нет репрессий и уголовного преследования. Более того, если люди прекращают заниматься либо политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков. И таких примеров немало», - заверил глава государства.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих ограничительные меры в отношении граждан России, которые, находясь за границей, уклоняются от исполнения наказаний по уголовным делам и ряду административных правонарушений. Согласно информации пресс-службы нижней палаты парламента, новые нормы планируется ввести в действие с 1 марта 2026 года.

Предполагается, что ограничения могут затронуть в том числе лиц со статусом иноагента, нарушающих установленные требования, а также осужденных за призывы к санкциям или дискредитацию Вооруженных сил.