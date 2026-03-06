МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За сутки через Ормузский пролив не прошел ни один танкер

За 24 часа прошли только два грузовых судна, но они не нефтеналивные.
Владимир Рубанов 06-03-2026 14:40
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Global Look Press

Морское движение в Ормузском проливе практически полностью остановилось, пишет Bloomberg. Данные Объединенного морского информационного центра показывают, что за последние 24 часа там не было транзита ни одной партии нефти.

Анализ подтвердил лишь два коммерческих транзита за последние сутки. По данным многонациональной военно-морской консультативной группы, через пролив прошли грузовые суда, а не нефтяные танкеры.

Подсчеты отражают суда с включенными транспондерами и могут не учитывать проходы без них. Кроме того, отмечается, что в регионе наблюдались сложные помехи для GPS, влияющие на навигацию и связь в этом районе.

Инциденты в Персидском заливе и вблизи Ирака затронули два судна - MSC Grace и Sonangol Namibe. При этом команды пытаются обезопасить себя указанием на свою принадлежность. Например, балкер Iron Maiden вышел из пролива, подав сигнал «Владелец - Китай». А танкер для сжиженного газа Bogazici сообщил, что он принадлежит мусульманам и находится под управлением Турции.

Эскалация войны в регионе вынудила десятки полностью загруженных нефтегазовых танкеров оставаться в Персидском заливе. Это перекрывает поставки ключевым потребителям в Азии и Европе. Частота нападений на суда в проливе и вокруг него остается высокой. Транзит энергоносителей и их многомиллионных грузов остается слишком рискованным.

На этой неделе Вашингтон предложил страховые гарантии и военно-морское сопровождение. Это произошло после того, как международные страховые компании начали сокращать страховое покрытие от военных рисков. Но судовладельцы пока не получили гарантий.

Иран не закрыл Ормузский пролив, и его использование остается свободным для всех судов, что соответствует международным нормам, сообщил ранее заместитель начальника Центрального штаба ВС Исламской Республики Киюмарс Хейдари. В то же время Корпус стражей исламской революции заявил, что пролив находится под контролем Ирана. Согласно этому заявлению, судам США, Израиля и европейских стран проход закрыт.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #Ормузский пролив #Персидский залив
