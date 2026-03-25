В Подольске группа мужчин избила приставленного к госнаградам военкора

Журналист снимал сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров.
Тимур Юсупов 25-03-2026 21:48
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Подольске возбуждено уголовное дело из-за нападения группы мужчин на журналиста «Известий», снимавшего сюжет о незаконной продаже автомобильных номеров. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил ГСУ СК России по Московской области.

Согласно имеющейся информации, корреспондент стал жертвой сотрудников фирмы, занимающейся нелегальной деятельностью - злоумышленники толпой избили сотрудника СМИ , а также забрали его мобильный телефон.

Отмечается, что пострадавший журналист ранее неоднократно снимал репортажи в зонах ведения боевых действий, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За храбрость», а в 2023 году даже получил осколочные ранения во время удара ВСУ по Донецку. Дело о его избиении было взято на контроль подольской городской прокуратурой.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о драке из-за парковки на Камчатке. Там группа лиц напала на местных жителей - отца, сына и женщину преклонных лет. Нападавшие использовали биты и дубинки, в результате отец и сын получили телесные повреждения.

#в стране и мире #корреспонденты #Драка #избиение #массовая драка #СК #журналисты #Подольск #следком #Военные корреспонденты #военкоры
