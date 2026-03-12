МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин взял под контроль дело о драке из-за парковки на Камчатке

Глава СК поручил докладывать ему о ходе следствия.
Дима Иванов 12-03-2026 04:39
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения на семью в Петропавловске-Камчатском из-за спора за парковочное место.

По данным следственного управления СК по Камчатскому краю, конфликт разгорелся из-за парковки. Группа лиц напала на местных жителей - отца, сына и женщину преклонных лет. Нападавшие использовали биты и дубинки, в результате отец и сын получили телесные повреждения.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях и мессенджерах. Уголовное дело возбудили по статье о групповом причинении вреда здоровью.

#в стране и мире #Драка #Камчатка #Петропавловск-Камчатский #парковка #Александр Бастрыкин #Следственный комитет РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 