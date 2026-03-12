Бастрыкин взял под контроль дело о драке из-за парковки на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения на семью в Петропавловске-Камчатском из-за спора за парковочное место.

По данным следственного управления СК по Камчатскому краю, конфликт разгорелся из-за парковки. Группа лиц напала на местных жителей - отца, сына и женщину преклонных лет. Нападавшие использовали биты и дубинки, в результате отец и сын получили телесные повреждения.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях и мессенджерах. Уголовное дело возбудили по статье о групповом причинении вреда здоровью.