«Росатом» готовит третью волну эвакуации сотрудников из Ирана

Госкорпорация «Росатом» готовит третью эвакуацию сотрудников АЭС «Бушер» из Ирана. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

«Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей», - отметил он.

Лихачев отметил, что подготовка к новой эвакуации уже ведется. Известно, что детей эвакуировали еще до начала конфликта.

Напомним, вчера на территорию иранской АЭС «Бушер» упал реактивный снаряд. Пострадавших нет. Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.

В пресс-службе «Росатом» напомнили, что ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики - вопиющее пренебрежение правилами. Кроме того, это нарушение принципов международной безопасности.