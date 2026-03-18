«Росатом» готовит третью волну эвакуации сотрудников из Ирана

Ранее было благополучно вывезено около 250 сотрудников и членов их семей.
Дарья Ситникова 18-03-2026 01:18
© Фото: Jerzy Dabrowski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Госкорпорация «Росатом» готовит третью эвакуацию сотрудников АЭС «Бушер» из Ирана. Об этом сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

«Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей», - отметил он.

Лихачев отметил, что подготовка к новой эвакуации уже ведется. Известно, что детей эвакуировали еще до начала конфликта.

Напомним, вчера на территорию иранской АЭС «Бушер» упал реактивный снаряд. Пострадавших нет. Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта.

В пресс-службе «Росатом» напомнили, что ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики - вопиющее пренебрежение правилами. Кроме того, это нарушение принципов международной безопасности.

#Иран #Росатом #эвакуация #Лихачев #АЭС «Бушер»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
