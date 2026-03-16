Спутники зафиксировали отход авианосцев США от Ирана после атак КСИР

Соединенные Штаты переместили свои авианосные группировки USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln подальше от берегов Ирана и Йемена после серии нападений иранских катеров. Об этом пишет Defence Security Asia. Издание ссылается на спутниковые данные. Они показывают, что оба авианосца вышли за пределы досягаемости береговых ракет и переместились в центральные районы Красного моря и юго-западные воды Омана.

USS Gerald R. Ford сместился к югу от саудовской Джидды, что вывело его из зоны действия противокорабельных ракет йеменских повстанцев. В то же время USS Abraham Lincoln отошел более чем на 1,1 тысячи километров от иранского побережья, хотя ранее находился менее чем в 350 километрах от иранских вод. Передислокация произошла через несколько дней после атаки иранских катеров на корабль охраны, входивший в состав группы Abraham Lincoln.

Военные аналитики Defence Security Asia рассматривают эти маневры не как бегство, а как стратегическое изменение позиции. Оно направлено на снижение уязвимости дорогостоящих авианосцев перед асимметричными угрозами. Речь идет о роевых атаках быстроходных катеров, противокорабельных ракетах и других средствах, активно используемых Ираном и его союзниками в Персидском заливе и Красном море.

Увеличение дистанции позволяет авианосцам сохранять контроль над региональным воздушным пространством благодаря большой дальности действия бортовой авиации. Но это усложняет задачу противнику в плане целеуказания и вынуждает его проводить атаки на пределе досягаемости, что технически сложнее. В Пентагоне такую стратегию называют контролируемым сдерживанием - силы остаются в регионе, но избегают прямых угроз.

Тегеран неоднократно заявлял о попытках ракетных атак на авианосцы после начала операции США и Израиля. Корпус стражей исламской революции 2 марта сообщил, что Abraham Lincoln покинул свою позицию и направился в юго-восточную часть Индийского океана. А 5 марта КСИР заявил об успешной атаке на этот авианосец иранскими дронами, после чего, по их словам, группа удалилась от позиции.

США отвергли эти заявления Ирана и сообщили, что Abraham Lincoln не получил повреждений. Центральное командование подчеркнуло, что авианосец продолжает выполнять боевые задачи, а иранские ракеты даже не приблизились к цели.