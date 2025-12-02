Эстония дала сигнал Украине по российским судам на Балтике

Эстония попросила Украину воздержаться от атак на российские суда в водах Балтийского моря в Финском заливе. Причиной стали опасения, что это может привести к масштабной экологической катастрофе. С заявлением выступил министр иностранных дел Маргус Цахкна на местном радио Vikerraadio.

Он напомнил, что Финский залив - узкий участок, который пропускает более половины экспорта энергоносителей из России. Так глава МИД ответил на вопрос, давал ли Таллинн Киеву сигнал о том, что следует воздержаться от атак на Балтике.

«Через Финский залив проходит свыше 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль. Мы не говорили "Не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», - цитирует его слова издание ERR.

Министр Цахкна прокомментировал нападение украинских морских беспилотников на два танкера в Черном море у берегов Турции, которые направлялись в Новороссийск. Он напомнил, что это произошло не в международных водах, а «именно в турецких экономических водах», которые «даже не полностью свободны».

Управление мореходства Турции 28 ноября сообщило о пожаре на танкере Kairos под флагом Гамбии. ЧП произошло в Черном море в 28 милях от турецких берегов. Причиной пожара стало «внешнее воздействие». Вскоре после этого атаке подвергся танкер Virat.