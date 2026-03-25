К 2030 году в России будет создано 25 студенческих кампусов мирового уровня

Большая часть будущих объектов уже находится на стадии активного строительства.
Тимур Юсупов 25-03-2026 19:51
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

До 2030 года в России будет создано 25 студенческих кампусов мирового уровня. О реализации соответствующего проекта рассказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев.

По словам чиновника, большая часть будущих объектов уже находится на стадии активного строительства. Власти рассчитывают, что кампусы смогут стать надежной базой для развития отечественной науки и внедрения новых технологий.

«Создав эту инфраструктуру, мы достойно ответим на технологические вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной», - заявил Якушев.

Он также отметил, что образовательная инфраструктура России за последние пять лет претерпела значительные изменения. В стране было построено 1700, а также отремонтировано несколько тысяч школ.

Ранее сообщалось, что студенты из Ростова-на-Дону разработали уникальную бионическую перчатку, которая теперь используется для реабилитации бойцов СВО.

#Россия #в стране и мире #студенты #образование #строительство #2030 #кампусы #новый кампус
