К 2030 году в России будет создано 25 студенческих кампусов мирового уровня

До 2030 года в России будет создано 25 студенческих кампусов мирового уровня. О реализации соответствующего проекта рассказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев.

По словам чиновника, большая часть будущих объектов уже находится на стадии активного строительства. Власти рассчитывают, что кампусы смогут стать надежной базой для развития отечественной науки и внедрения новых технологий.

«Создав эту инфраструктуру, мы достойно ответим на технологические вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной», - заявил Якушев.

Он также отметил, что образовательная инфраструктура России за последние пять лет претерпела значительные изменения. В стране было построено 1700, а также отремонтировано несколько тысяч школ.

