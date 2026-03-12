СБ ООН не принял проект резолюции РФ по конфликту на Ближнем Востоке

СБ ООН не принял проект резолюции России по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Документ содержал четыре пункта: прекращение боевых действий и деэскалация, осуждение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, важность обеспечения безопасности соседних с конфликтующими стран и решение противоречий путем дипломатии и переговоров.

В итоге за проголосовали лишь Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Девять стран воздержались, а США и Латвия выступили против. Для того, чтобы Совбез принял резолюцию, она должна была набрать девять голосов при отсутствии вето со стороны постоянных членов.

Постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя назвал голосование «театром абсурда». По его словам, происходящее можно охарактеризовать как позор, а результаты голосования отражают выгоду продолжения конфликта для его зачинщиков.

Ранее Россия уже призывала США и Израиль прекратить агрессию против Ирана.