Премьер Венгрии назвал ошибкой шутки Евросоюза над Трампом

Евросоюзу не стоило шутить над президентом США Дональдом Трампом, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на интервью блогера Марио Науфала и Орбана.

Премьер Венгрии считает, что Европа не осознает начала новой эры после возвращения Трампа.

«Это значит, что между США и Европой необходимо выстроить новые отношения. Но они этого не сделали. Они вели себя как дети», - цитирует издание Орбана.

Напомним, ранее Евросоюз отстранил Венгрию от переговоров, на которых обсуждаются вопросы особого характера, из-за страха утечки данных в РФ.