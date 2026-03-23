МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: ЕС отстранил Венгрию от переговоров, боясь утечки данных в Россию

Лидеры европейских стран не приглашают представителей Будапешта на конфиденциальные встречи.
Константин Денисов 23-03-2026 11:43
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ЕС отстранил Венгрию от разных переговоров, на которых обсуждаются вопросы особого характера. Об этом сообщает Politico.

«ЕС исключает Венгрию из переговоров по чувствительным темам из-за опасений по поводу "утечек" в Россию», - говорится в публикации.

Таким образом, встречи европейских лидеров по секретным вопросам теперь проводятся в усеченном формате. В статье назвали Венгрию «не особо лояльным государством».

Ранее в Politico рассказали о ловушке, которую Орбан расставил странам ЕС, и они в нее угодили в преддверии выборов в Венгрии. По мнению аналитиков, объединение Европы против Будапешта выставляет его лидера в выгодном свете для избирателей.

#Россия #в стране и мире #ЕС #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 