Politico: ЕС отстранил Венгрию от переговоров, боясь утечки данных в Россию

ЕС отстранил Венгрию от разных переговоров, на которых обсуждаются вопросы особого характера. Об этом сообщает Politico.

«ЕС исключает Венгрию из переговоров по чувствительным темам из-за опасений по поводу "утечек" в Россию», - говорится в публикации.

Таким образом, встречи европейских лидеров по секретным вопросам теперь проводятся в усеченном формате. В статье назвали Венгрию «не особо лояльным государством».

Ранее в Politico рассказали о ловушке, которую Орбан расставил странам ЕС, и они в нее угодили в преддверии выборов в Венгрии. По мнению аналитиков, объединение Европы против Будапешта выставляет его лидера в выгодном свете для избирателей.