Минэнерго: российский топливный рынок полностью снабжен

Также нет перебоев с поставками.
Вероника Левшина 25-03-2026 17:33
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Российский топливный рынок полностью укомплектован. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин.

«Сейчас могу сказать, что рынок полностью снабжен, полностью обеспечен, то есть никаких перебоев нет», - заявил Сорокин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в Евросоюзе и Великобритании может возникнуть кризис с топливом. По его оценке, ситуация, которая сложилась на европейском энергетическом рынке, является следствием отказа Брюсселя от российских энергоносителей и сотрудничества с Москвой в этой сфере.

#в стране и мире #поставки #сорокин #рынок топлива
