МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: горевший 30 часов авианосец США не прошел испытания перед боем

Корабль испытывает ряд проблем.
Константин Денисов 25-03-2026 09:10
© Фото: Navy Handout, U.S. Navy, Global Look Press

У авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford, на борту которого произошел крупный пожар, есть ряд технических недочетов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, испытания корабля не были завершены перед его вводом в эксплуатацию, поэтому на данный момент оценить степень его готовности невозможно.

«В испытательном центре Пентагона заявили, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы оценить боевую эффективность кораблей типа Ford, поскольку реалистичные боевые испытания не были завершены», - говорится в сообщении.

Проблемы могут скрываться в работе систем запуска и восстановления реактивных двигателей, радар, подъёмники для перемещения оружия и боеприпасов.

Напомним, вспыхнувший на борту авианосца пожар не могли потушить 30 часов. В результате пострадали два человека.

#в стране и мире #пожар #авианосец #сша
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 