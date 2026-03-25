Bloomberg: горевший 30 часов авианосец США не прошел испытания перед боем

У авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford, на борту которого произошел крупный пожар, есть ряд технических недочетов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, испытания корабля не были завершены перед его вводом в эксплуатацию, поэтому на данный момент оценить степень его готовности невозможно.

«В испытательном центре Пентагона заявили, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы оценить боевую эффективность кораблей типа Ford, поскольку реалистичные боевые испытания не были завершены», - говорится в сообщении.

Проблемы могут скрываться в работе систем запуска и восстановления реактивных двигателей, радар, подъёмники для перемещения оружия и боеприпасов.

Напомним, вспыхнувший на борту авианосца пожар не могли потушить 30 часов. В результате пострадали два человека.