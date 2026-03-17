Ким Чен Ын посетил стройку музея участников боев в Курской области

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство Мемориального музея боевых подвигов, посвященного участию в зарубежных военных операциях. Его возводят в честь корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских боевиков.

Строительные работы завершены на 93%, сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын осмотрел разные участки стройки, включая внутренние помещения музея, могилы героев и экспозиции трофейного вооружения. Кроме того, он ознакомился с ходом отделочных работ и установкой скульптурных композиций.

Северокорейский лидер указал на некоторые недостатки внутренней части музея и дал конкретные указания по их устранению. Он отметил, что нужно обеспечить высочайшее качество отделочных работ.

Ким Чен Ын заявил, что Мемориальный музей боевых подвигов должен стать образцом архитектурного искусства и творческого мастерства. Он подчеркнул важность этого проекта.

Строительство музея приурочено к первой годовщине освобождения Курской области. Ким Чен Ын призвал военнослужащих Народной армии, проектировщиков и художников, участвующих в создании музея, проявить глубокое уважение к памяти павших и построить его как бессмертный символ героизма и доблести северокорейских воинов.

Ранее в столице КНДР построили улицу Сэбель («Новая звезда») в честь участников боевых действий в Курской области. Владимир Путин отмечал вклад корейских боевых соратников в борьбу с боевиками ВСУ.