МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ким Чен Ын посетил стройку музея участников боев в Курской области

Строительные работы завершены уже на 93%.
Владимир Рубанов 17-03-2026 09:16
© Фото: ЦТАК

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство Мемориального музея боевых подвигов, посвященного участию в зарубежных военных операциях. Его возводят в честь корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских боевиков.

Строительные работы завершены на 93%, сообщает ЦТАК. Ким Чен Ын осмотрел разные участки стройки, включая внутренние помещения музея, могилы героев и экспозиции трофейного вооружения. Кроме того, он ознакомился с ходом отделочных работ и установкой скульптурных композиций.

Северокорейский лидер указал на некоторые недостатки внутренней части музея и дал конкретные указания по их устранению. Он отметил, что нужно обеспечить высочайшее качество отделочных работ.

Ким Чен Ын заявил, что Мемориальный музей боевых подвигов должен стать образцом архитектурного искусства и творческого мастерства. Он подчеркнул важность этого проекта.

Строительство музея приурочено к первой годовщине освобождения Курской области. Ким Чен Ын призвал военнослужащих Народной армии, проектировщиков и художников, участвующих в создании музея, проявить глубокое уважение к памяти павших и построить его как бессмертный символ героизма и доблести северокорейских воинов.

Ранее в столице КНДР построили улицу Сэбель («Новая звезда») в честь участников боевых действий в Курской области. Владимир Путин отмечал вклад корейских боевых соратников в борьбу с боевиками ВСУ.

prevnext
1 / 5
© ЦТАК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 