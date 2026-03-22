Песков: РФ продолжит информировать Турцию об угрозах для газопроводов

Такое заявление пресс-секретарь РФ сделал в связи с продолжающейся атакой на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Вероника Левшина 25-03-2026 15:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия продолжит информирование Турции на предмет опасности для газопроводов со стороны Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно доводили всю детальную информацию до сведения турецкой стороны. Мы продолжим это делать», - ответил Песков на вопросы журналистов о возможных контактах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, с 17 по 19 марта украинская сторона совершила атаки на важные объекты инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Газопроводы обеспечивают поставки российского природного газа через Черное море в Турцию.

#в стране и мире #Турция #Песков #атака #газопроводы
