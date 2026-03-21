Задержан житель Саранска, который по заданию Киева оформил 1 000 сим-карт

Задержанный был завербован спецслужбами Украины и в их интересах оформлял на себя сим-карты для дистанционного мошенничества.
Ян Брацкий 21-03-2026 09:52
© Фото: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Мордовии, который по заданию украинских спецслужб оформил на себя 1 000 сим-карт и 10 виртуальных станций. За деньги он предоставлял это оборудование мошенникам. Завербовали киевского агента с помощью мессенджера. Там же он общался с куратором.

«В целях сохранения анонимности и сокрытия финансовых операций все деньги переводились злоумышленнику на созданные им криптокошельки», - пояснили в ЦОС ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена в форме иного оказания помощи». Подозреваемого допросили и поместили под стражу. ФСБ напоминает, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей диверсий и терактов среди пользователей Сети. Любое сотрудничество с ними или оказание иной помощи карается законом.

Накануне оперативники провели обыск в квартире несовершеннолетнего жителя Уфы, задержанного сотрудниками ФСБ ранее. Молодой человек по заданию террористической организации готовил теракт в храме или другом месте с большим скоплением людей. В его доме нашли запрещенную литературу и символику террористов, компоненты для изготовления бомбы, а также переписку с сообщниками.

#ФСБ #Мордовия #Задержание #мошенничество #Госизмена #сим-карты
