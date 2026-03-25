Запад показывает свою незаинтересованность в проведении мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. О чем говорит атака ВСУ на российские газопроводы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Европейские "ястребы" явно не заинтересованы в успехе переговоров и готовы препятствовать выходу на устойчивые договоренности о мире», - сказала Захарова.

После согласия европейцев ВСУ с 17 по 19 марта совершили террористические атаки на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Европа постепенно меняет свое отношение к переговорам с Россией. По его словам, дверь для диалога должна оставаться открытой.