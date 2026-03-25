МИД: атака ВСУ на газопроводы доказывает отсутствие интереса Запада к миру

Речь идет об украинской атаке на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Вероника Левшина 25-03-2026 15:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Запад показывает свою незаинтересованность в проведении мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. О чем говорит атака ВСУ на российские газопроводы. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Европейские "ястребы" явно не заинтересованы в успехе переговоров и готовы препятствовать выходу на устойчивые договоренности о мире», - сказала Захарова.

После согласия европейцев ВСУ с 17 по 19 марта совершили террористические атаки на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Европа постепенно меняет свое отношение к переговорам с Россией. По его словам, дверь для диалога должна оставаться открытой.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
