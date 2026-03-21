В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Он добавил, что долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. Но в настоящий момент подобное отношение медленно изменяется. По словам сербского лидера, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой.

«Взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры», - отметил Вучич.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюзу необходимо пойти на диалог с Россией. По его словам, ЕС не сможет спонсировать и снабжать киевский режим оружием бесконечно. Более того, политик признал невозможность экономической победы над Россией. Премьер также разочарован, что Евросоюз не предпринимает никаких шагов, чтобы оказаться за столом переговоров вместе США. Из-за этого, уверен политик, Киев «будет вынужден принять условия Москвы».

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что страны Евросоюза надеются на эскалацию украинского конфликта из-за неудач на других направлениях. Дипломат подчеркнула, что ЕС продолжает подрывать усилия по мирному урегулированию текущего конфликта. В качестве примера Захарова напомнила про попытки Брюсселя выдать Киеву кредит в обход Братиславы и Будапешта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Европа пытается отклонить курс президента США Дональда Трампа, согласованный на этом саммите в Анкоридже, и добиться включения в процесс урегулирования. Министр также указал, что европейские страны предлагают только гарантии безопасности для Украины, направленные против России, что вызывает у Москвы недоумение. По словам Лаврова, Россия готова к диалогу с Европой только после того, как она пересмотрит свои подходы к урегулированию конфликта.