МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич: отношение Европы к переговорам с Россией меняется

Сербский президент подчеркнул, что дверь для диалога должна оставаться открытой, а «взрослые» решают конфликт не «кулаками», а через разговоры.
Сергей Дьячкин 21-03-2026 03:04
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Он добавил, что долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. Но в настоящий момент подобное отношение медленно изменяется. По словам сербского лидера, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой.

«Взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры», - отметил Вучич.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюзу необходимо пойти на диалог с Россией. По его словам, ЕС не сможет спонсировать и снабжать киевский режим оружием бесконечно. Более того, политик признал невозможность экономической победы над Россией. Премьер также разочарован, что Евросоюз не предпринимает никаких шагов, чтобы оказаться за столом переговоров вместе США. Из-за этого, уверен политик, Киев «будет вынужден принять условия Москвы».

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что страны Евросоюза надеются на эскалацию украинского конфликта из-за неудач на других направлениях. Дипломат подчеркнула, что ЕС продолжает подрывать усилия по мирному урегулированию текущего конфликта. В качестве примера Захарова напомнила про попытки Брюсселя выдать Киеву кредит в обход Братиславы и Будапешта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Европа пытается отклонить курс президента США Дональда Трампа, согласованный на этом саммите в Анкоридже, и добиться включения в процесс урегулирования. Министр также указал, что европейские страны предлагают только гарантии безопасности для Украины, направленные против России, что вызывает у Москвы недоумение. По словам Лаврова, Россия готова к диалогу с Европой только после того, как она пересмотрит свои подходы к урегулированию конфликта.

#Сербия #Европа #евросоюз #Александр Вучич #переговоры #диалог с РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
2
Броневики СВО. Часть 2
3
Российские буксиры. Часть 1
4
Военная приемка. 500-й выпуск
5
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
6
Оружие Египта
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
9
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
10
Военные инженеры Будды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 