Дроноводы сожгли автомобили ВСУ, везущие снабжение на передовую

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов сожгли автомобили украинских боевиков на Добропольском направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Вражескую технику уничтожали расчеты войск беспилотных систем батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны России. Также удалось ликвидировать вражеский бронетранспортер.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти действия сорвали попытки перемещения подразделений неприятеля. Они воздействуют на логистику и ротацию живой силы врага. Отмечено, что в результате такой работы боевики ВСУ несут значительные потери в материально-техническом обеспечении, а также лишаются регулярного подвоза снабжения. Все это существенно снижает боеспособность противника.

Ранее сообщалось, что операторы российских FPV-дронов сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской области. Среди уничтоженных БПЛА врага - Jupiter Hunter, «Вектор», «Домаха», «Мара» и Shark.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.