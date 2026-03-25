МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сожгли автомобили ВСУ, везущие снабжение на передовую

Вражескую автотехнику уничтожили на Добропольском направлении военнослужащие группировки войск «Центр».
25-03-2026 16:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов сожгли автомобили украинских боевиков на Добропольском направлении. Об этом сообщает МО РФ. 

Вражескую технику уничтожали расчеты войск беспилотных систем батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны России. Также удалось ликвидировать вражеский бронетранспортер. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что эти действия сорвали попытки перемещения подразделений неприятеля. Они воздействуют на логистику и ротацию живой силы врага. Отмечено, что в результате такой работы боевики ВСУ несут значительные потери в материально-техническом обеспечении, а также лишаются регулярного подвоза снабжения. Все это существенно снижает боеспособность противника. 

Ранее сообщалось, что операторы российских FPV-дронов сбили восемь украинских беспилотников в Харьковской области. Среди уничтоженных БПЛА врага - Jupiter Hunter, «Вектор», «Домаха», «Мара» и Shark.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #группировка «Центр» #FPV-дроны #добропольское направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 