Венгрия объявила о приостановке поставок газа на Украину

Киев по-прежнему отказывается поставлять Будапешту российскую нефть.
Константин Денисов 25-03-2026 14:21
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину. Об этом объявил на заседании правительства премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии», - заявил Орбан.

По его словам, таким образом Будапешт сохранит фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ, что поспособствует энергетической безопасности страны.

Причиной такого решения венгерских властей стал отказ Украины поставлять российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» с конца февраля 2026 года. Киев ссылался на ремонт трубопровода, однако у Будапешта есть доказательства того, что это просто отговорка.

Кроме того, по этой же причине Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине на 90 млрд евро. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ перешел к открытым угрозам в адрес Орбана.

В 2025 году поставки из Венгрии составили почти половину (46%) всего импортируемого Украиной газа, которые закрывали потребности страны на 30-35%.

Ранее сообщалось, что ЕС отстранил Венгрию от переговоров по особо важным вопросам, боясь утечки данных в Россию.

