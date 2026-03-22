На Камчатке автодороги оказались под водой из-за растаявшего снега

Весеннее половодье, вызванное таянием снега, обрушилось на автодороги на Камчатке. Об этих проблемах рассказали 360.ru жители Петропавловска-Камчатского.

«Все дороги смыло. Ездим как после бомбежки. До сих пор последствия января не побеждены», - пожаловался один из очевидцев.

Местный житель также напомнил о гибели 17 марта горожанки из-за упавшей на нее глыбы льда. Тогда мэр города обвинил управляющую компанию, которой поручили еще в январе убрать снег с крыш жилых домов.

Напомним, 15 января в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за схода снега, в результате которого погибли два человека. Он добавил, что гибель связана с халатностью управляющей компании, которая не приняла мер по уборке снега или предупреждающих знаков.