На Камчатке автодороги оказались под водой из-за растаявшего снега

По словам местных жителей, январские последствия непогоды до сих пор не устранены.
Глеб Владовский 25-03-2026 01:43
© Фото: chpkamchatka, Telegram

Весеннее половодье, вызванное таянием снега, обрушилось на автодороги на Камчатке. Об этих проблемах рассказали 360.ru жители Петропавловска-Камчатского.

«Все дороги смыло. Ездим как после бомбежки. До сих пор последствия января не побеждены», - пожаловался один из очевидцев.

Местный житель также напомнил о гибели 17 марта горожанки из-за упавшей на нее глыбы льда. Тогда мэр города обвинил управляющую компанию, которой поручили еще в январе убрать снег с крыш жилых домов.

Напомним, 15 января в Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за схода снега, в результате которого погибли два человека. Он добавил, что гибель связана с халатностью управляющей компании, которая не приняла мер по уборке снега или предупреждающих знаков.

#в стране и мире #Камчатка #Петропавловск-Камчатский #автодороги #половодье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
