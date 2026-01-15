В Петропавловске-Камчатском из-за снега ввели муниципальный режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС из-за схода снега, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главу городского округа Евгения Беляева.

Он добавил, что гибель связана с халатностью управляющей компании, которая не приняла мер по уборке снега или предупреждающих знаков.

«Не выдерживает никакой критики преступное бездействие управляющих организаций, которые своевременно не убирают снег и наледь с крыш и козырьков домов!» - цитирует его слова телеканал.

В связи с трагедией Беляев поручил немедленно убрать снег, не дожидаясь окончания циклона. В противном случае это чревато для управляющих компаний проблемами с законом.

Ранее сообщалось, что свирепая метель парализовала движение автотранспорта на Камчатке. Порывы шквалистого ветра сносили крыши домов, выбивали окна в подъездах и буквально сдували с улиц пешеходов.