В ГД оценили закон о запрете испытательного срока для мам с детьми до трех лет

Ряд норм трудового законодательства уже предусматривает социальную и трудовую защиту женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, однако запрет испытательного срока для этой категории не согласовывался с нормами трудового законодательства. Об этом в беседе со «Звездой» поделилась член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Испытательный срок не назначается только до достижения ребенком возраста полутора лет, и это, конечно, не согласовалось с другими нормами трудового законодательства. Именно поэтому мы внесли такую законодательную инициативу и очень рады, что коллеги ее поддержали единогласно», - прокомментировала соавтор законодательной инициативы.

Она отметила, что этот закон вызван современными требованиями к труду женщин, являющихся матерями. Бессараб также напомнила об уже существующих нормах.

«Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и за ней сохраняется рабочее место. Кроме того, женщину с ребенком до трех лет нельзя уволить по инициативе работодателя. Женщину до трех лет нельзя привлекать к работе сверхурочной, ненормированному рабочему дню, отправлять в командировки без ее согласия и многое другое», - сказала она.

Ранее Госдума России приняла закон о запрете испытательного срока для мам с детьми до трех лет. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.